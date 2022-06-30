انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف ولعت الجو بالتاتو الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعي الفنانة رانيا يوسف، إلي خلق حالة من الجدل بصفة دائما حولها، حيث أنها تقوم دايما بنشر صور وفيديوهات لها بملابس مثيرة وغير تقليدية نهائية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت رانيا يوسف، في إحدي صالات اللياقة البدنية التي يطلق عليها “جيم” مرتدية ملابس رياضية ضيفة للغاية ومشكوفة من منطقة الصدر مع ظهور التاتو التي قامت برسم علي كتفها ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت الفنانة علي الفيديو قائلة أنظر في المرآة. هذه هي منافسيك .

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الفيديو مثل تحياتي من تايلاند الله امين وبارك فيك مركز تجميل- قمة الرشاقة يا روني-مساء الرياضة والرشاقة والوجة الحسن ربنا يبارك في صحتك