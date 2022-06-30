انت الان تتابع خبر اتفرج- درة تفوز بجميع الألقاب بأقصر ميني جيب في العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة وهي ترتدي حيث بدلة قصيرة من اللون الكحلي المشكوفة من منطقة الصدر والأفخاذ وتستعرض مفاتنها علي سرير، اما من الناحية الجماعية فقامت الفنانة في أستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفين.ونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : تشرفي اي مكان او مناسبة تتواجد بيها. دائما طلتك جميلة وانيقة-انتى فاشون بس العريس ماعندو غير الطقم الأسود هدا- والله إنتي اللي فيراري