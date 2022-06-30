7 يوليو.. طرح فيلم سر الكهف بالسينمات المصرية والعربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:28 مساءً - تستعد السينمات المصرية والعربية لإستقبال فيلم الانميشن " سر الكهف " وذلك يوم 7 من شهر يوليو المقبل بسينمات مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وعدد آخر من الدول العربية في نفس التوقيت .

فيلم "سر الكهف " يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.

وقالت المخرجة إيناس يعقوب : "يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة ، نتعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر ".

واضافت ايناس يعقوب : "هذا العمل من الاعمال الصعبة التي بها بناء يجذب الطفل لان به الغاز وافكار وجاذبية في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والابهار" .

وتابعت : " أتمنى أن يكون هذا العمل متميز عند المشاهدين وأتمنى أيضاً أن أكون أقرب إلى عقل وقلب الطفل.