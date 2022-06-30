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7 يوليو.. طرح فيلم سر الكهف بالسينمات المصرية والعربية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 03:28 مساءً - تستعد السينمات المصرية والعربية لإستقبال فيلم الانميشن " سر الكهف " وذلك يوم 7 من شهر يوليو المقبل بسينمات مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وعدد آخر من الدول العربية في نفس التوقيت .
فيلم "سر الكهف " يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب.
وقالت المخرجة إيناس يعقوب : "يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة ، نتعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر ".
واضافت ايناس يعقوب : "هذا العمل من الاعمال الصعبة التي بها بناء يجذب الطفل لان به الغاز وافكار وجاذبية في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والابهار" .
وتابعت : " أتمنى أن يكون هذا العمل متميز عند المشاهدين وأتمنى أيضاً أن أكون أقرب إلى عقل وقلب الطفل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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