نقابة الموسيقيين بعد ظهور آمال ماهر: اللي حصل افتكاسات من السوشيال ميديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 02:22 مساءً - علق طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية على ظهور الفنانة آمال ماهر مساء أمس، الأربعاء، من خلال فيديو قصير كشفت فيه عن سبب غيابها الفترة الماضية.

وقال طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “رأى عام” مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "لم يكن هناك داعٍ لحالة الافتكاسات اللي حصلت، وليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء، وأسرة الفنانة أكدوا أنها بخير".

وأضاف: "السوشيال ميديا ضخمت الموضوع، وآمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا".

وأوضح طارق مرتضى: "الأمر لم يتوقف على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميون تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة آمال ماهر وساهموا في نشر الشائعات".

يذكر أن النجمة شريهان وجهت رسالة للفنانة آمال ماهر بعد ظهورها مساء أمس من خلال فيديو قصير كشفت من خلاله عن سبب غيابها عن جمهورها خلال الفترة الماضية.

وكتبت شريهان عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”: "الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا بنت قلبي.. وحشتي مصر والعالم العربي.. نحن جميعاً في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا #آمال_ماهر.. سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين".