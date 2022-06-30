انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة من شريهان لـ آمال ماهر.. اعرف التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة شريهان، رسالة مؤثرة إلى المطربة آمال ماهر، بعد ظهور الأخيرة مساء أمس في مقطع فيديو، لتكشف عن سبب غيابها، ولتطمئن جمهورها عليها.

حيث نشرت “شريهان” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه آمال ماهر، وأرفقت معه التعليق التالي: “الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا، ووحشتي قلبي يا بنت قلبي وحشتي مصر والعالم العربي، نحن جميعا في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين”.

يُذكر أن المطربة آمال ماهر كانت قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد مطالبة مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في فيديو بث مباشر للاطمئنان عليها، بعد الأقاويل التي انتشرت باحتجازها في مكان مجهول، وتدهور حالتها الصحية.

وقد ظهرت “آمال” في مقطع فيديو، أكدت فيه أن سبب اختفائها هو إصابتها بفيروس كورونا، وأن حالتها الصحية جيدة، مشيرة إلى أنها تجهز لأعمال فنية الفترة المقبلة تعود من خلالها بعد غياب.