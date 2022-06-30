انت الان تتابع خبر الملحن مدين: الناس فرحت بحذف “بنت الجيران” ولن أتراجع عن حذفها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الملحن مدين، أن الجمهور فرح بعد حذف مهرجان “بنت الجيران” من منصة “يوتيوب”، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قرار حذف هذا المهرجان هذه المرة.

وأشار “مدين” خلال مداخلة مع برنامج MBCTrending، إلى أن تصريحات حسن شاكوش بخصوص سرقة لحن أغنية “حاجة مسخبية” للمطرب محمد حماقي من لحن أغنية تركية، استفزت صناع الأغنية، موضحًا أن النجم محمد حماقي منع اتخاذ إجراء قانوني تجاه حسن شاكوش وعمر كمال، ولهذا ظلت “بنت الجيران” مستمرة على “يوتيوب”.

الملحن مدين: شاكوش في اعتذاره لم ينف عني تهمة السرقة

وتابع ملحن أغنية “حاجة مستخبية” أن “شاكوش” لم يقدر تلك الخطوة، واتهمه بسرقة لحن الأغنية، وحتى عندما ظهر في مقطع فيديو للاعتذار عن تصريحاته؛ لم ينف تلك التهمة، ولذلك فلن يتراجع عن قرار الحذف.

ووجه “مدين” الشكر لشركة نجوم ريكوردز، المالكة لحقوق نشر “حاجة مستخبية”، والشركة التي يتعامل معها “شاكوش” وهي شركة أي ميديا، لمساعدته في حذف مهرجان “بنت الجيران”.

يُذكر أن بداية الأزمة كانت خلال لقاء حسن شاكوش مع عمرو أديب، وتصريحه بأن لحن أغنية “حاجة مستخبية” مسروق من لحن أغنية تركية، نافيًا اتهامه بسرقة هذا اللحن لمهرجان “بنت الجيران”، وهو ما جعل ملحن الأغنية يتخذ إجراءاته والتي بدأها بحذف المهرجان من “يوتيوب”.