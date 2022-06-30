انت الان تتابع خبر مصور فيديو آمال ماهر يكشف الستار عن حالتها الصحية.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد القيام بعرض مقطع فيديو قصير للنجمة آمال ماهر عبر العديد من مواقع السوشيال ميديا المختلفة، لطمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، جاء الفوتوجرافر كريم مسالم، مصور الفيديو معربًا عن مدى سعادته بتصويره لهذا الفيديو.

مصور فيديو آمال ماهر يطمأن الجمهور على حالتها الصحية

قام الفوتوجرافر كريم مسالم بنشر بعض صور لمقطع الفيديوالذي قام بتصويره للفنانة آمال ماهر عبر كاميراته الخاصة، وذلك عبر حسابه الخاص، وقد جاء معلقًا على تلك الصور قائلاً: :أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير ومبسوط إني شوفتها النهاردة وصورتها والحمد لله هي كويسة وما فيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده”

فيديو آمال ماهر

هذا وقد قامت الفنانة آمال ماهر بطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، وهذا من خلال مقطع فيديو صغير، قالت: “أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا”.