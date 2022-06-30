عبد الدايم : المشاركات المصرية فى الاحداث الفنية والثقافية العالمية يؤكد الريادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:28 مساءً - رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عدد من الفرق الفنية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى محافل دولية بمختلف انحاء العالم .

قالت عبد الدايم ان المشاركات المصرية فى الاحداث الفنية والثقافية العالمية يؤكد الريادة الحضارية ، واضافت انه يعبر عن المكانة المميزة التى تتمتع بها الالوان الابداعية الوطنية ، مشيرة ان الفنون والثقافة وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب .

جدير بالذكر ان الفترة المقبلة تشهد حضورا مصريا بارزا فى العديد من التظاهرات الدولية المتخصصة حيث يسافر ابطال العرض المسرحي ليلتكم سعيدة من انتاج البيت الفني للمسرح إلي الجزائر للمشاركة في الايام المسرحية المتوسطية بوهران ، كما تطير فرقة رضا للفنون الشعبية إلي ايطاليا للمشاركة في ختام الموسم الثقافي للاكاديمية المصرية للفنون بروما ، وتشارك فرقة التنورة التراثية فى الاحتفالات بمرور 75 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية ، وتسافر فرقة سوهاج للفنون الشعبية إلي صربيا للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفلكلور ، كما تتوجه فرقة الحرية للفنون الشعبية إلي بلغاريا للمشاركة في مهرجان الفلكلور الشعبي .