آمال ماهر .. بعد الغياب تهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو

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رياض - احمد صلاح - قامت المطربة آمال ماهر بتهنئة الشعر المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، التي يحتفل بها المصريين اليوم الخميس، وقد كان ذلك بعد ظهورها في فيديو جديد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حالة القلق الشديد التي شعر بها عدد كبير من محبيها ومتابعيها أثناء اختفائها.

آمال ماهر تهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو

ظهرت النجمة آمال ماهر بمقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، بعد غياب دام طويلاً، من أجل تهنئة الشعب المصري بحلول ذكرى 30 يونيو، وقد جاءت قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريبًا”.

ومن خلال هذا الفيديو جاءت الفنانة آمال ماهر لطمأنة جمهورها الذي شعر بالقلق الشديد نحوها، خلال فترة غيابها الماضية، ومن هنا قالت لهم: “جمهوري وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنك عليا، معلش الفترة اللى فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا”.

وأملت حديثها قائلة: “ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بع ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب”.