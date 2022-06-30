شاهد.. حمو بيكا يوضح حقيقة ”شماتته” في هاني شاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:26 صباحاً - أوضح مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، حقيقة شماتته في الفنان هاني شاكر، بعدما قدم الأخير استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وذلك على إثر منشور كتبه الأول حمل سخرية من الفنان الكبير، مؤكدا أنه لم يقصد ذلك.

وكان حمو بيكا، قد علق على استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، بطريقة غير مباشرة تشير إلى أن عودته للغناء قد اقتربت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حمو بيكا في بث مباشر من داخل سيارته قام بتسجيله في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء: ”هاني شاكر راجل مقامه كبير، على دماغي، وبحبه، ومفيش بيني وبينه أي مشكلة، وكنت زعلان إنه قدم استقالته، مع إني مش شغال في مصر وموقوف، ولكني مش زعلان“.

وأضاف بيكا: ”هاني شاكر أخويا الكبير، وبنتشرف بيه في كل حتة.. أنا نزلت صورة مكتوب عليها: (أنا راجع يا شوية جواجع)، ودي أغنية جديدة مع نور التوت، لكن الناس فهموا غلط، وحرَّفوا كلامي، وأنا مش مستحمل والله العظيم، كل واحد فيه اللي مكفيه، أنا موقوف ومش معايا الكارنيه، لكن راضي بحكمة ربنا، وألف شكر ليك يا رب إني ماشي على رجلي وأنا علاقتي بهاني شاكر جيدة، ولا توجد أي خلافات بيننا“.

وتابع حمو بيكا: ”بقول للأستاذ هاني شاكر، أنا أخوك الصغير، وبحبك، ومفيش بيني وبينك أي حاجة، وقدَّرني زي ابنك، وأنا مش عاوز حاجة، ومش عاوز النقابة، أنا بس حبيت أوضح حقيقة تصريحاتي للجمهور، ولكل الناس اللي فهمت غلط، وإني مش قصدي أي إساءة“.

وكان حمو بيكا قد كتب منشورين منفصلين عبر استقالة هاني شاكر، تجاوب من خلالهما مع ذلك القرار، حيث نشر في المنشور الأول صورته من مقر إقامته في دبي وعلق عليها قائلا: ”الوحش راجع يا شوية جواجع“، في إشارة إلى عودته إلى مصر بعد استقالة هاني شاكر والسماح له من جديد بالغناء داخلها.

ونشر منشورا آخر بعد ذلك، تضمن صورته أيضا، وعلق عليها بالقول: ”لكل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة“، في إشارة لإغلاق أبواب العمل في مصر أمامه من قبل نقابة الموسيقيين، التي طالبها أكثر من مرة بالسماح له بالغناء.