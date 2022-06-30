سألوا الفنان "العقيد أبو شهاب" عن سبب رفضه العودة لمسلسل " باب الحارة " ففجر مفاجأة مدوية لم تكن في الحسبان .. تفاصيل!!

وأعلن الفنان السوري سامر المصري كشفه عن أسباب انسحابه من الأجزاء الأخيرة التي لم يكن مشاركا فيها بمسلسل (باب الحارة) الذي كان يلعب فيه دور (العكيد أبو شهاب) في أجزائه الأولى، معتبراً أن المسلسل "انتهى درامياً".

وقال المصري خلال لقائه في برنامج على (روسيا اليوم)، إنه بعد انسحابه من مسلسل (باب الحارة) لا يتابع أي جزء منه، مبيناً أن بقية الأجزاء عبارة عن "مطمطة إنتاجية وإخراجية".

وأعرب المصري عن حزنه على الحال التي بلغها المسلسل قائلاً "في جزء من الأجزاء شفت طيارة عم بتفجر في الحارة تأسفت بيني وبين حالي على إنه هاد المسلسل اللي حقق كل هاد النجاح الجماهيري العربي، كان لازم يُطلق عليه رصاصة الرحمة من زمان".

وحول وصول (باب الحارة) إلى هذه الحال، أكد المصري أنه "لو جبت 50 كاتب ما عاد تقدر تخلق أحداث تكون مقنعة"، مشيراً إلى أنه يرفض أي مادة فيها كذب أو فبركة.

يذكر أن المصري شارك فقط في الأجزاء الثلاثة الأولى من (باب الحارة)، ليعلن انسحابه بعدها نهائياً من المسلسل.

وكان سامر المصري قد أدى شخصية "العكيد أبو شهاب" على مدار عدة أجزاء قبل ان يحدث خلاف مع المنتج والمخرج بسام الملا ويغادر العمل بينما أصبح النجم وائل شرف الشهير بشخصية "معتز" عكيداً لحارة "الضبع" بعد خاله "أبو شهاب" قبل أن ينسحب وائل هو الآخر من المسلسل بعد خلافات مع المخرج والمنتج بسام الملا .