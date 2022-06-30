انت الان تتابع خبر سبب اختفاء أمال ماهر الفترة الاخيرة.. فجرت مفاجآت كتير مع أول ظهور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة أمال ماهر لأول مرة بعد فترة كبيرة من الأختفاء، ووجهت التحية والشكر إلى جمهورها الذي يعمل على عمها فنياً، ولفتت الأنتباه إلى أن غيابها مؤخراً كان خارج عن إرادتها.

سبب اختفاء أمال ماهر الفترة الاخيرة تكشفه لأول مرة

وأكدت آمال ماهر أن سبب غيابها كل هذه الفترة يعود إلى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووجهت الشكر والتقدير الكبير لجماهيرها، وقالت “جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا”.

وعد آمال ماهر لجماهيرها في الفترة القادمة

وقالت آمال ماهر في أول ظهور لها “أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي.. وبحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين.. وأنا بخير الحمد لله.. وانتظروني قريباً”.