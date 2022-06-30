انت الان تتابع خبر رامي رضوان: ماتكلمناش عن آمال ماهر عشان أسرتها طمنت الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي رامي رضوان، أنه منذ ظهور الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبت بظهور المطربة آمال ماهر في فيديو بث مباشر لطمأنة الجمهور عليها؛ لم يرغب في التحدث عن هذا الأمر.

وأضاف “رامي” خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه هناك البعض سألوه لماذا لم يتحدث عن اختفاء آمال ماهر، وأوضح أن السبب هو عدم توفر أي معلومة عنها سوى خروج أسرتها في تصريحات لطمأنة الجمهور عليها.

وتابع أن قرار ظهور آمال ماهر لتطمئن الجمهور عليها كان يخصها هي فقط، وهو ما حدث بالفعل بظهورها في فيديو أوضحت فيه سبب غيابها، معربًا عن تمنيه اطمئنان جمهورها عليها من خلال هذا الفيديو.

يُذكر أن المطربة آمال ماهر، كانت قد خرجت في مقطع فيديو، أعربت فيه عن سعادتها بحب الجمهور لها، وطمأنتهم على صحتها، موضحة أن سبب غيابها هو إصابتها بفيروس كورونا، مُعلنة عن تجهيز مفاجأة لجمهورها قريبًا.