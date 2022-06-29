انت الان تتابع خبر آمال ماهر توضح سبب غيابها وتحضر مفاجأة لجمهورها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لغيابها الطويل؛ خرجت المطربة آمال ماهر في مقطع فيديو لتطمئن جمهورها وتكشف عن سبب غيابها.

وقالت “آمال” في الفيديو نصًا: “جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

آمال ماهر لجمهورها: انتظروني قريب

وتابعت: “ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب”.

يُذكر أن رسالة آمال ماهر لجمهورها، جاءت بعد حملات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بظهور “آمال” في بث مباشر لطمأنة جمهورها، بعد الأقاويل التي انتشرت عن احتجازها في مكان مجهول وتدهور حالتها الصحية.وكانت نقابة المهن الموسيقية قد كشفت عن تواصلها مع والدة المطربة آمال ماهر، والتي أكدت أن ابنتها بخير، وأنها ستظهر في الوقت الذي تراه مناسبًا.