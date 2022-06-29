انت الان تتابع خبر مفاتن شمس الكويتية تتفجّر من فستانها الضيق القصير وتنعت محبيها بالكلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، أثارت شمس الكويتية الضجة بظهورها الجريئ والملفت، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي فستانا قصيرا ومكشوف الصدر نصف كم باللون الأحمر، وبرزت مفاتنها منه بطريقة مغرية حسب وصف الجمهور، وسدلت شعرها القصير ولم تترك تعليقا على الصورة.

هذا وتسببت شمس بغضب جمهورها بعد ان وصفت محبيها بالكلاب، حيث وجه أحد المتابعين رسالة للفنانة عبر فيها عن حبه الكبير لها ولفنها، وقال: "نحن جيشين جيش شمس، وشمس لحالها شمس قاهر"، لترد عليه شمس: ”أحبكم يا كلاب”.

وسبب كلام شمس استياء وغضب المتابعين الذين أشاروا ان كلامها يخلو من الاحترام، ووصف متابعيها بالكلاب يؤكد على انها لا تقدر المحبة والاحترام، وأشار البعض ان غرورها يجعلها تخسر الكثير من متابعيها، وعلق احدهم: "من لا يحترم الجمهور غير محترم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها شمس الكويتية غضب الجمهور بتصريحاتها على مواقع التواصل، حيث كتبت في وقت سابق: "رغم ارتفاع الأسعار لسه في ناس رخيصه زي ما هي"، ولم تذكر سبب كتابة هذا الكلام ولمن توجهه.

وعلى صعيد آخر، نشرت شمس صورة جديدة لها، عبر خاصية الأستوري على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا باللون الزيتي، بقصة مميزة من منطقة الصدر، وتزينت بمكياج ناعم، وتركت شعرها القصير منسدلا، اثارت بها اعجاب متابعيها.

هذا وكانت شمس الكويتية قد لفتت الأنظار بصورة نشرتها عبر الانستغرام، برزت من خلالها التاتو المرسوم على ظهرها، حيث ارتدت فستانا باللون البيج مكشوف الظهر، أثارت بها الجدل بين المتابعين الذين اشاروا ان اطلالتها جريئة ومثيرة.