آمال ماهر تظهر أخيرا وتكشف سبب اختفائها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:25 مساءً - بعد فترة من إثارة الجدل الكبير حول اختفائها، أوضحت الفنانة آمال ماهر، في مقطع فيديو لها أنها بخير ولا صحة لما انتشر عن اختفائها.

وقالت آمال ماهر في الفيديو:"جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا».

وتابعت امال ماهر حديثها قائلة:"ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".