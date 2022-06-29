انت الان تتابع خبر مصادر رسمية تفجّر مفاجأة حول استقالة هاني شاكر بسبب آمال ماهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مفاجأة جديدة كشفها سكرتير نقابة المهن الموسيقية في مصر أحمد رمضان، في أزمة استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب، مؤكدا ان استقالته ليست مقتصرة فقط على مشاجرات أزمة المؤتمر الصحفي بل ان أزمة اختفاء الفنانة آمال ماهر، كانت جزءا من قراره.

وقال أحمد رمضان: "أزمة آمال ماهر جزء من أسباب استقالة هاني شاكر"، حيث كان النقيب قد كلف الفنانة نادية مصطفى بمتابعة موضوع آمال ماهر، للاطمئنان عليها والتأكد من الأخبار المنتشرة حول اختفائها واختطافها، وبدورها تواصلت نادية مع عائلة آمال، وأخبروها أنها بخير، وستخرج للجمهور في الوقت المناسب.

وأوضح أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أن هاني شاكر بذل جهده لحل أزمة امال ماهر، مؤكدًا أنه رفض حديث البعض عن ظهورها في فيديو بعد إعلان النقابة عن تمتع آمال بصحة جيدة، قائلًا: "مش هينفع نجبر المطرب أو المطربة على الظهور في فيديو كل شخص له رغبته، لكن قومنا بدورنا".

هذا ووجه هانى شاكر، رسالة على الهواء لآمال ماهر، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة “: "أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح، وليست لدى نقابة الموسيقيين"، وطالبها بالظهور للجمهور والرأي العام لإغلاق الجدل الدائر، وأكد نقيب المهن الموسيقية، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر، أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا.

وبسياق متصل، جمهور آمال ماهر مؤخرا بعودة قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، بعد اختفائها من الساحة الفنية حوالي عام، كما نشرت آمال ماهر خلال الفترة الماضية، صورا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، هي الأولى لها منذ إعلانها الاعتزال في يونيو 2021، وظهرت فيها على شاطئ البحر، وعلّقت: "أجواء الصيف.. أفتقدكم جميعًا".

ورغم ذلك لم يقتنع الجمهور بأن الصور حديثة، حيث أشار البعض ان نشر هذه الصور مجرد تمويه لغخفاء الحقيقة وايقاف الجدل الدائر حول اختفائها، حيث طالبها الجمهور بالخروج في بث مباشر لدقائق للإطمئنان انها بخير فعليا.