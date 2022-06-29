انت الان تتابع خبر شمس الكويتية بلوك جديد على إنستجرام.. خطفت الأنظار والقلوب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا النجمة شمس الكويتية بمشاركة محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري، وقد تألقت من خلالها بإطلالة بسيطة وناعمة، نالت على إعجاب العديد من متابعيها ومحبيها.

شمس الكويتية بلوك جديد

قامت المطربة شمس الكويتية بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرا”، وقد تألقت بإطلالة نالت على إعجاب العديد من متابعيها، خاصة وأنها قامت بارتداء فستان قصير زيتي اللون، وقد تميز بتصميمه الرائع والمختلف، فكان له قصة مختلفة ومميزة بمنطقة الصدر، كما أنه كان بنص كم، واستطاعت من خلاله أن تثبت مدى جمالها ورشاقتها.

استخدمت شمس الكويتية بعض لمسات المكياج الناعم البسيط لتبرز من خلاله جمال ملامحها، فاستخدمت الماسكرا والآي لاينر والآي شادو، ونجحت من خلالهم أن تبرز مدى جمال عينيها، بالإضافة إلى اختيارها للون الموف ليكون لون أحمر الشفاه، أما عن خصلات شعرها القصير، ففضلت أن تتركها منسدلة بشكل طبيعي على وجهها بتسريحة ناعمة وبسيطة.

قامت شمس الكويتية باختيار بعض الإكسسورات لتكمل من خلالهم إطلالتها، فاختارت قرطين طولين باللون الزيتي، كما قامت بارتداء اسورة اعمة باللون الذهبي، إلى جانب اختيارها لساعة يد باللون الأورنج، وقد تناسب اختيارها مع تلك الإطلالة المتميزة.