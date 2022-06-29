انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تزيح الستار عن التاتو الجديد – شوف رسمته فين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق وهي وط الطبيعة مرتدية تيشرت من اللون الأصفر المشكوف من منطقة الصدر حيث ظهر التاتو التي قامت برسمه علي يدها ومع بنطال من اللون الأخضر ونظارة شمسية، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت علي الصورة قائلة تعلم أن تحب بدون شروط. تحدث بدون نوايا سيئة. والأهم من ذلك كله رعاية الناس. بدون أي توقع.

وحصلت الفنانة على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :انتي اجمل وردة- ملكة جمال -السيدة الأولى