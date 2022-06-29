كريم عبد العزيز يتصدر التريند قبل طرح ”كيرة والجن”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:25 مساءً - تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز، تريند موقع البحث جوجل، وذلك قبل طرح فيلمه الجديد "كيرة والجن"، بساعات.

ويعتبر فيلم "كيرة والجن"، من أكثر الأفلام المنتظرة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2022، وسيتم عرضه غدا 30 يونيو الجاري بدور العرض السينمائي.

ويجسد كريم عبد العزيز، في الفيلم شخصية أحمد عبد الحي الملقب بـ"كيرة"، ويجسد الفنان أحمد عز شخصية عبد القادر شحانة الملقب بـ"الجن"، ويلتقي الثنائي في الفيلم من أجل تنظيم مجموعة سرية لمقاومة الاحتلال البريطاني، ويعتبر الفيلم أيضاً استمرار لثنائية المخرج مروان حامد مع المؤلف أحمد مراد بعد عدة أعمال لهما مثل فيلم "الفيل الأزرق" و"الأصليين".

ويضم الفيلم نجمين من أعلى نجوم شباك التذاكر في مصر والوطن العربي، ودائماً يتسائل البعض حول "اسم مَن الأول على تتر الفيلم؟".

وأجاب كريم عبد العزيز، على ذلك التساؤل خلال حواره في كتاب واحد من الناس، الصادر عن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على هامش حصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز، عن مشواره الفني.

وقال كريم عبد العزيز: "أقسم بالله لا أنا ولا أحمد عز تكلمنا في هذا الأمر سابقًا، فقد مضينا العقد وعز قال ما ترونه صحيحًا افعلوه، وكان رجلًا في منتهى الأدب والشياكة، فقلت لهم وأنا كذلك ما ترونه صحيحًا كدراما وكأسماء اشتغلوا عليه"