انت الان تتابع خبر بالصور.. نسرين طافش بملابس الصيف على البحر.. إطلالاتها الصيفية منعشة وجميلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم الفنانة نسرين طافش بمشاركة جميع متابعيها أحدث إطلالتها الصيفية من على شاطئ البحر، من خلال حسابها الرسمي على موفع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وتحصل على الكثير من للتعليقات المميزة من قبل جميع متابعيها.

صور نسرين طافش بملابس الصيف على البحر

وتظهر نسرين طافش من الأماكن التي زارتها لتستمع بجميع الأجواء الصيفية الرائعة، وتعتمد على إرتداء ملابس ذات ألوان صيفية مبهجة ورائعة، ومن أبرز الأماكن التي زارتها الأقصر واستمتعت فيها بجميع الأجواء الأثرية الرئعة، وأيضاً زارات الكثير من المدن الساحلية وتم تصويرها على شاطئ البحر وحمام السباحة وأبهرت الجميع بها.

مشاركة نسرين طافش في فيلم “في القلب”

ومن اتجاه آخر تشارك الفنانة نسرين طافش في السينما في فيلم “في القلب” مع الفنان خالد سليم والكثير من الفنانين، ومن بينهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر وغيرهم الكثير من الفنانين، وإخراج عادل مرقس.