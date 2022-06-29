انت الان تتابع خبر خبر وفاة صلاح السعدني يتصدر المواقع ومحركات البحث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار خبر وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني بلبلة واسعة على مواقع التواصل بعد تداوله بشكل موسع من قبل الجمهور، ليتصدر الخبر محركات البحث، وسط تساؤلات طرحها الجمهور حول حقيقة هذا الخبر.

وبدوره خرج الفنان أحمد السعدني، نجل صلاح السعدني في تصريحات صحافية، لينفي هذه الشائعات، مؤكدا أن كافة الأخبار المتداولة حول وفاة والده لا أساس لها من الصحة، وان الفنان الكبير بصحة جيدة ويتواجد في المنزل، كما قامت بعض وسائل الإعلام بالتواصل مع أحد المصادر المقربة للفنان صلاح التي أكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه يتمتع بصحة جيدة بين أهله وعائلته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول خبر وفاة صلاح السعدني، خاصة بعد دخوله المستشفى لعمل فحوصات بهدف الاطمئنان على صحته، لهذا طلب نجل الفنان من الجمهور عدم التفاعل مع نوعية الشائعات التي تعمل على تحطيم نفسية الفنان بالكامل ،ويتمنى من الجميع أن لا يعتمدوا أي خبر إلا الصادر منه بطريقة رسمية.

صلاح السعدني، مممثل مصري، مواليد 1943، تابع دراسته الجامعية مع زميله نجم الكوميديا العربية عادل إمام، ولديه مشاركات في مسرح الكلية حتى دخل بشكل رسمي في المجال الفني.

أدى صلاح السعدني العديد من الأدوار في الأفلام السينمائية كفيلم الموظفون في الأرض، بنات في ورطة، العملاق وغيرها، كما كان له دور بارز في المسلسلات التلفزيونية،أهمها مسلسل ليالي الحلمية، حلم الجنوبي، الباطنية، بالإضافة إلى دوره المميز في مسلسل أرابيسك، وغيرها الكثير.