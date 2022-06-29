انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي تصعق الجميع بوصلة رقص بالبينك الرهيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت روبي في الفيديو الكليب الأخير الذي قامت بإصداره تحد اسم نت ننه وترتدي فستان من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وتقوم بالرقص أثناء غنائها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وعلقت علي الفيديو قائلة #نمت_ننه طب والحب اللي بينا؟ تقدروا دلوقتى تشوفوا أغنيني الجديدة #نمت_ننه #روبي #Ruby اللينك في البايو

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الفيديو مثل عسسسسل فظيعة- يخرب بيت القمر – جايه ف وقتك والله كنت لسه بقول النفسيه محتاجه اغنيه جديده من اغانى روبى.