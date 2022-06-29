انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده في الشارع والهوا عمل عملته مع الفستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان كاروهات طويل ولكن مكشوف من منطقة الصدر وتتحدث إلي معجبيها مع وضع قبعة علي شعرها وعمل الهوء علي تطاير السفتان دون يرفع ، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة،

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها :جميلة وروحك حلو ، الله يحفظك – قمر يا فوفاااا.

وشاركت فيفي عبده، في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.