انت الان تتابع خبر تعليق شيرين عبد الوهاب على قضية آمال ماهر: لو طلبت عيني أديهالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالكشف عن رأيها فيما انتشر مؤخراً من شائعات حول ما يحدث للفنانة المعتزلة آمال ماهر، وتعد من أبرز الاشياء التي لفتت انظار الكثيرين إليها في الوقت الحالي.

تعليق شيرين عبد الوهاب على قضية آمال ماهر

وجاء رد شيرين عبد الوهاب من خلال ستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” على سؤال أحد متابعيها “رأيك في قضية آمال ماهر إيه؟”، ردت قائلة “يا جماعة الموضوع ده حساس، ده موضوع خاص، أنا مقدرش أتدخل في شيء خاص، بالذات إني شخصيا اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كتير، فأنا مقدرش أتدخل في موضوع خاص”.

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل عن آمال ماهر

واستكملت قائلة “بس آمال ماهر لو طلبت عيني أديهالها، إحنا إيه عرفنا إن في مشاكل؟ كل ده كلام بيتقال من غير إثبات، خصوصا أن أهلها قالوا إن مفيش مشاكل وإن آمال ماهر زي الفل، ويا ريت تبقى زي الفل، والنقابة كمان أكدت كلام أهلها أن مفيش مشاكل”.