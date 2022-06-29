انت الان تتابع خبر اتفرج.. إطلالة ناهد السباعي بفستان مكشوف وألوان صيفية.. جذبت الكل على انستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين الذين يتواحدون لديها على الصفحة.

صور إطلالة ناهد السباعي بفستان مكشوف وألوان صيفية

وأطلت الفنانة ناهد السباعي في الصورة بإطلالة صيفية جريئة وفستان مكشوف وألوان صيفية مبهجة، وهذا ما أثار إعجاب جميع متابعيها، ووضعت المكياج الذي أظهر ملامحها، ولمت شعر ذيل حصان، وتعد من أكثر الصور المميزة التي حصلت على إعجاب الجميع.

آخر أعمال ناهد السباعي في السينما والتليفزيون

وأما عن آخر أعمال ناهد السباعي هو مسلسل “منورة بأهلها” بطولة ليلى علوي ورانيا يوسف وعباس أبو الحسن وسلوى خطاب وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وغيرهم، وهو تأليف محمد امين راضي وإخراج يسرى نصر الله.

وأيضاً آخر أعمالها السينمائية فيلم “ماكو” بطولة بسمة ونيقولا وعمرو وهبة ومحمد مهران ومنذر رياحنة وفريال يوسف وسارة الشامي وغيرهم من الفنانين، وظهر أيضاً فيه الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.