شيرين عبد الوهاب تنفى حصول زوجها السابق الفنان حسام حبيب علي أي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:28 مساءً - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على توضيح بعض الأمور التى تتعلق بعلاقتها مع زوجها السابق المطرب حسام حبيب خاصة بعد توتر العلاقة بينهما وطلبها الشرطة له لحمايتها.

وردت شيرين عبد الوهاب على بعض التفاصيل التى كانت تتردد وقت زواجها بالفنان حسام حبيب كما تحدثت عن علاقتها بالفنان سعد لمجرد وعاصى الحلانى.

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حصول زوجها السابق الفنان حسام حبيب علي أي أموال منها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وذلك ردًا علي سؤال أحد متابعيها عبر خاصية “الاستوري”، حول قيام زوجها السابق بالحصول علي أموال خاصة منها.

وردت شيرين عبد الوهاب كاتبة: “بصراحة حق الله ان حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما انا ماعرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام”.

وتابعت: “بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ ليا علي مالي ودي الصراحة، علشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة”.

كما نفت شيرين عبد الوهاب ما تردد بشأن رفع حسام حبيب عليها سلاح قائلة : طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده، دي برضو شهادة هتسأل فيها قدام ربنا.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عدم انتهائها من الدراسة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وذلك ردًا علي أحد أسئلة المتابعين لها، عبر خاصية “الاستوري”، عن ما هو تحصيلها الدراسي، لتجاوب شيرين عبد الوهاب أنها لم تنته من دراستها.

وردت شيرين عبد الوهاب علي السؤال كاتبة: “للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني”.

بينما أوضحت الفنانة شيرين عبد الوهاب علاقتها مع كل من الفنان سعد المجرد، والفنان عاصي الحلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وردت شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع سعد المجرد، كاتبة: “خالص ليه بالعكس، انا ببارك ليهم علي الدويتو الجديد، مبروك اليسا مبروك سعد”.

أما عن الخلاف مع عاصي الحلاني، ردت شيرين كاتبة: “عاصي دا اخويا الكبير وبيشلني في عنيه لما بنروح لبنان، وبنروح عنده كمان في مزرعة الخيل”.

وتابعت: “الحقيقة أنا ماعنديش خلاف مع اي زميله او زميل، كلهم حبايبي، وزمايلي واتمنالهم يكونوا أحسن مني”.