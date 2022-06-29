عبد الدايم : ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:26 صباحاً - احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو. قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح المواقع الثقافية والفنية " مسارح البيت الفنى للمسرح ، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية ، دار الاوبرا ، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية بجميع المحافظات مجانا للجمهور يوم الخميس 30 يونيو .

قالت عبد الدايم ان ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر ، واضافت انها باتت عيداً قومياً يؤكد وعي ابناء الوطن ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل افضل ، واشارت ان الاحتفالات تضم أنشطة وفعاليات متنوعة تقام في جميع ربوع مصر ، ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والانشطة الثقافية التى تنظمها وزارة الثقافة .