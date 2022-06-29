انت الان تتابع خبر بطرحة زفاف إليسا تثير الجدل وتفاجئ الجميع.. أكيد في سر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة الرقيقة إليسا بنشر مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد كانت تلك الصور تعبيرًا واضح عن حبها الشديد لبلادها، ولهذا لاقت إعجاب وتفاعل الكثير من محبيها ومتابعيها.

إليسا تثير الجدل بطرحة زفاف

تألقت المطربة اللبنانية إليسا بإطلالة جذابة وغير تقليدية، فقد قامت بنشر مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقد تميزت تلك الإطلالة بوجودها أمام أحد المعالم اللبنانية الشهيرة وسط جبال لبنان، فقد تألفت بارتداء جامب سوت شورت منقوش بالعديد من الألوان المختلفة، بالإضافة إلى أنها قامت بوضع طرحة زفاف كبيرة وبيضاء اللون على رأسها، مما آثار جدل كبير بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

لاقت تلك الصور الجديدة تفاعل مواسع بين الآلاف من متابعي الفنانة إليسا عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد عبر العديد منهم عن إعجابهم بتلك الإطلالة، وهناك ما طرح عليها الكثير من التساؤلات حول ظهورها بتلك الإطلالة المختلفة.

ومن هنا جاءت الفنانة إليسا بهذه الصور معبرة عن مدى حبها لبلادها، وقد عبرت عن ذلك بتلك الإطلالة التي حملت العديد من المعاني، فمن الممكن أن تكون تشير بأن لبنان ما زالت كالعروسة، خاصة وأنها علقت على تلك الصور بالإنجليزية قائلة: “لا شيء يمكن أن يتفوق على جمال لبنان إذا كنت تعلم فالأفضل لم يأت بعد”.