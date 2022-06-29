انت الان تتابع خبر بالأحمر.. شمس الكويتية تشعل إنستجرام بإطلالة ناعمة وجذابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا المطربة شمس الكويتية بمشاركة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد نالت صورتها على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها، خاصة وأنها قد تألقت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

شمس الكويتية تبرز أنوثتها

قامت المطربة شمس الكويتية بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري، وقد تألقت من خلالها بإطلالة جذابة نالت من خلالها على إعجاب العديد من متابعيها، فقد قامت بارتداء فستان قصير أحمر اللون بنصف كم، وقد تميز الفستان بتصميمه الجذاب، خاصة باحتوائه على قصة مختلفة بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى أنها قامت باختيار هاف بوت من الشمواه وباللون البيج، مما زاد من تألقها.

قامت شمس الكويتية باختيار بعض لمسات المكياج لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، فاستخدمت الماسكرا والآي شادو والآي لاينر لتبرز مدى جمال ورقة عينيها، بالإضافة إلى أنها اختارت أحمر الشفاة باللون الأحمر، أما عن خصلات شعرها القصيرة، فتركتها منسدلة على وجهها بتسريحة ناعمة وانسيابية، بالإضافة إلى اختيارها بعض المجوهرات والاكسسوارات التي اكملت بهم تلك الإطلالة الساحرة، فاختارت قلادة ناعمة تناسبت مع تلك الإطلالة الناعمة، بالإضافة لخاتم رقيق أيضًا.