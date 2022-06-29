محمد رمضان يشوق جمهوره لأحدث أعماله من أمام طائرته الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:29 صباحاً - نشر الفنان، محمد رمضان، فيديو قصير له عبر صفحته الرسمة بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رمضان من أمام طائرته الخاصة مشوقا جمهوره بأغنية “رايحين علي فين”.

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنيتة الأخيرة «تنطيط» حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع يوتيوب.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي انستجرام "الحمد لله تنطيط عشرة ملايين مشاهدة فى خمسة ايام"

طرح كليب تنطيط:

وكان النجم محمد رمضان، قد طرح، كليب أغنيته الجديدة "تنطيط" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق"الباور العالي"، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.