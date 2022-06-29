سلمي أبو ضيف تروج لمسلسلها الجديد منعطف خطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 صباحاً - شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها، بوستر مسلسلها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت سلمى أبو ضيف قائلة :" منعطف خطر ١٥ مايو "

وينتمى مسلسل منعطف خطر لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبله.

ويشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر منن الفنانين حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.