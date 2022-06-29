انت الان تتابع خبر نقابة الموسيقيين ترفض استقالة هاني شاكر وتناشده بالرجوع عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن رفضها لاستقالة المطرب هاني شاكر من منصب رئيس النقابة، بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للنقابة.

وناشدت النقابة في بيان لها المطرب هاني شاكر بالرجوع عن استقالته، حيث جاء نص البيان كالتالي: “عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماع طاريء لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة”.

وأضاف البيان: “يناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي واستكمال الانجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية”.

يُذكر أن استقالة هاني شاكر جاءت بعد ما شهده مؤتمر اعتذار حسن شاكوش من أحداث مؤسفة وتشابك بالأيدي، وانتهى بانسحاب النقيب من المؤتمر، ثم إعلانه عن استقالته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا على أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة.