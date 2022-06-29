انت الان تتابع خبر أنغام: استقالة هاني شاكر خسارة كبيرة أرجو أن يتراجع عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت المطربة أنغام، عن حزنها لاستقالة المطرب هاني شاكر من منصبة كنقيب للموسيقيين، مؤكدة أن تلك الاستقالة هي خسارة كبيرة.

حيث نشرت “أنغام” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم ‎#هاني_شاكر خساره كبيره للنقابة والموسيقيين ولناجميعًا .أرجو ان يتراجع عن الاستقالة”.ساعتين

يُذكر أن المطرب هاني شاكر، كان قد أعلن على الهواء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، استقالته من منصبه كرئيس لنقابة المهن الموسيقية، وذلك عقب المشادات الكلامية والاشتباكات بالأيدي التي وقعت في مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للنقابة ولشعبة الإيقاعيين.

وأكد “هاني” خلال المداخلة أن تلك الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها، معربًا عن حزنه لوقوع تلك الأحداث المؤسفة، وأنه من الصعب استكمال فترته المتبقية في النقابة في الوضع الحالي.