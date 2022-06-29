انت الان تتابع خبر ابنة حمدي الوزير عن الحالة الصحية لوالدها: حالته خطيرة أدعوا له والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت ابنة الفنان حمدي الوزير، أن الحالة الصحية لوالدها حرجة، وأنه من المقرر أن يخضع لجراحة دقيقة في القلب، طالبة من الجمهور الدعاء له.

حيث نشرت ابنة الوزير من خلال حسابها على موقع “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “يا رب أشفي ابويا يا رب وطمنا عليه ، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي ، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك و الله كلنا ، ربنا يحفظك و يعافيك أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب ” اللهم عافيه و اشفه شفاءا تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره و صحته”.

وتابعت: “شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك ، و الفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من اول لحظة يا حبيبتى و استاذ ايهاب فهمى ، استاذ احمد سلامة و كل اعضاء مجلس النقابة شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي .. اللهم لا شفاء الا شفاؤك ، دعواتكم يا رب ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين”.

يُذكر أن مسلسل “موسى” هو أخر أعمال الفنان حمدي الوزير، والذي عُرض في سباق رمضان 2021، وقام ببطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، عبير صبري، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.