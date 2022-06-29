انت الان تتابع خبر بالأسود.. سارة سلامة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نالت الإطلالة الأخيرة للفنانة سارة سلامة إعجاب الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لبساطتها وأناقتها في نفس الوقت.

حيث نشرت “سارة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أسود، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها العاريين، ووضعت مكياج هادي يتناسب مع الفستان، وأرفقت مع الصورة تعليق عبارة عن رمز قلب.

يُذكر أن مسلسل “إسعاف يونس” هو أحدث أعمال الفنانة سارة سلامة، والذي شاركها في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد أنور، فضلًا عن النجوم الذين ظهروا في المسلسل كضيوف شرف ومنهم أمير كرارة، كريم فهمي، أحمد فهمي، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، المسلسل من إخراج معتز التوني.