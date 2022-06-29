انت الان تتابع خبر ليست الخيانة .. مصادر تكشف السبب الصادم لإنفصال بيكيه وشاكيرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان أثارت واقعة انفصالهما الجدل وتصدرت التفاصيل الترند على مواقع التواصل، ما زال المتابعون يبحثون عن الأسباب الحقيقية وراء انفصال النجمة العالمية ​شاكيرا​ عن لاعب منتخب اسبانيا ​جيرارد بيكيه​، وخاصة بعد ان تم تداول الكثير من الأخبار حول خيانة بيكيه لشريكته بعد ظهوره اكثر من مرة برفقة فتاة شقراء، ولكن خرجت مصادر مقرّبة من الثنائي لتفجّر تصريحات صادمة حول السبب الحقيقي للانفصال.

وأشارت هذه المصادر ان قرار انفصال الثنائي ليس بسبب الخيانة، بل لأسباب اقتصادية، وان بيكيه وشكيرا واجها مشاكل مادية ضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية أدت إلى الانفصالن وفقا لموقع “Geo News” وقد تداول هذا التصريح عدد كبير من الوسائل الإعلامية العالمية.

على صعيد آخر، تعاني شاكيرا، عقب قرار انفصالها عن جيرارد بيكيه من الازعاجات التي افتعلها شخص مجهول لحق بها حتى باب منزلها، ووضع رسومات وكتابات على الجدران، وكتب سلسلة من الرسائل باللغة الإنجليزية بالقرب من منزلها، مثل: "أحبك يا امرأة"، "جميلة"، "أنا قادم إليك يا حبيبتي"، "أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك"، ما دعاها لتقديم بلاغا للشرطة، بحسب صحيفة "لاماركا" الإسبانية.

وهذه الأوقات الصعبة لم تؤثر على شاكيرا فقط، بل ان بيكيه ايضا يمر بأيام عصيبة دفعته للاعتداء على صحفي وكسر هاتفه بسبب ملاحقته بعد الانفصال بكل مكان من قبل الصحفيين، حيث ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني يعيش فترة متوترة بعد تراجع مستواه مع ناديه برشلونة في الموسم الماضي، وانفصاله عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، وطغت هذه الضغوطات على تصرفاته مع وسائل الإعلام.