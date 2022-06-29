انت الان تتابع خبر وفاة شاعر سوري كبير وفنانون يعبرون عن صدمتهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عن عمر ناهز 54 عاماً، توفي اليوم الثلاثاء الشاعر السوري رياض محمد علي، تاركا ارثا فنيا كبيرا، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة طرطوس الكبيرة ظهر اليوم، بحسب "إذاعة المدينة إف إم".

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين، منهم الملحن اللبناني ​سليم سلامة​ الذي كتب عبر حسابه الرسمي: "معقول ابكيك يا رياض بعيد ميلاديالله يرحمك ويصبر عيلتك".

كما نعاه الفنان هادي أسود الذي نشر صورة للشاعر الراحل وأرفقها بنعوة مؤثرة قال فيها: "رياض العلي الشاعر السوري الأول يلي فارقنا اليوم من أجمل الشخصيات الخلوقة يلي كان قلبو عالفن وبيشتغل مع الكل"، مؤكدا انه تعامل معه بأول أغنية له ونجحت نجاحا كبيرا.

يذكر ان الشاعر الراحل، قد كتب عشرات الأغاني لمجموعة كبيرة من الفنانين السوريين، من أبرزهم ناصيف زيتون، وفيق حبيب، علي الديك، وحسين الديك، حسام جنيد، وغيرهم، من أبرز الفنانين اللبنانيين الذين كتب لهم رياض محمد: عاصي الحلاني، وأيمن زبيب.