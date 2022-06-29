انت الان تتابع خبر محمد عبده يغضب جماهير الأهلي ويستفزهم بتصريحات صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة "العربية"، خرج فنان العرب محمد عبده بتصريح مثير للجدل، حين أعلن أنه مشجع وحداوي لا أهلاويكما عرف عنه، وعند مواجهته بتشجيعه المعهود للأهلي السعودي تنصل منه وقال إنه وحداوي، والفريق يحقق له الفرح، في إشارة إلى هبوط الأهلي لدوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع الشباب في أخر مباراة مساء أمس، بالاضافة الى غيابه عن البطولات لفترة.

وقال محمد عبده في رده على سؤال المذيعة: "لا بطلت أنا وحداوي.. أريد أن أفرح.. الوحدة يحقق لي الفرح بالحصول على كأس كل سنتين"، ةاستفز هذا التصريح بعض جماهير النادي الأهلي، فيما اعتبره آخرون في سياق العتاب للنادي العريق، بينما رجح البعض الآخر ان ما قاله الفنان السعودي تاتي ضمن تصريحاته الصادمة وغير المتوقعة.

هذا وهبط الأهلي الاهلي السعودي الى دوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف، أمس الاثنين، في ختام مباريات الأسبوع الـ30 الأخير من الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك تعادل الباطن مع الاتحاد ليضمن الأول البقاء.

وعلى صعيد آخر، عبّر فنان العرب خلال حلوله ضيفاً على برنامج تفاعلكم على شاشة العربية، مع الإعلامية سارة الدندراوي، عن انزعاجه، من غناء ابنه عبد الرحمن، في برنامج ليالي رمضان، لا سيما وأنه لم يكن يعلم عن اللقاء، إذ تفاجأ بظهوره إعلامياً، مؤكدا إنه ليس مع دخول ابنه مجال الفن، لانه مدخره لمستقبل أهله وعمله لا كفنان.

يذكر ان محمد عبده قد أحيا حفلاً كبيراً، يوم السبت الماضي، في جزيرة ياس، في أبو ظبي، وأدّى رقصة طريفة، ألهبت حماس الجمهور.