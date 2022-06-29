انت الان تتابع خبر ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بروب الحمام وهذا ما استعرضته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري مجموعة صو لها من اسبانيا عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيها مرتدية روب الحمام الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج ناعم، وتحمل فنجان من الشاي، وهي تجلس على الشرفة، مستعرضة مجوهراتها الثمينة التي ترتديها في رقبتها.

ولاقت صور ياسمين صبري اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها، مؤكدين انها ازدادت جمالا بعد الطلاق، بينما انتقدها البعض باسبب ظهورها بروب الحمام، وتعمدها استعراض مجوهراتها.

كما نشرت الفنانة بنفس اليوم صورة سيلفي لها عبر خاصية القصص القصيرة في انستغرام، من داخل صالة ألعاب رياضية، مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود.

يذكر ان الفنانة المصرية قد لفتت الأنظار مؤخرا، بمجموعة صور نشرتها من فعاليات الحفل الذي أقامته كارتييه، وظهرت بفستان أحمر، طويل وoff shoulder، مع قصة مميزة، مع شق عند منطقة الساق، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات، وسدلت شعرها، ونالت بها اعجاب المتابعين.

هذا وأثارت بعض صفحات مواقع التواصل الجدل بعد نشر خبر حول وجود علاقة حب بين ياسمين صبري والممثل احمد عز، وتم تداول هذا الخبر بشكل موسع، لكن تبيّن أن هذا الخبر غير صحيح وما يجمعهما فقط فيلم "صقر المحروسة" التاريخي الذي يشهد قصة حب أسطورية بينهما، حيث يجسد عز في العمل شخصية فارس من العصر الإسلامي، ويعتبر هذا العمل أولى أفلام ياسمين بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ومن المفترض أن تشارك ياسمين ايضا في فيلم "شغل عصابات" خلالالفترة المقبلة، إذ تخوض أولى بطولاتها السينمائية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خفيف.

يذكر ان ياسمين صبري قد غابت عن السباق الدرامي لمدة عامين، وكان وآخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2020.





