

انت الان تتابع خبر بإطلالة كلاسيكية علا الفارس تشعل إنستجرام.. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الإعلامية الأردنية علا الفارس بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد تألقت من خلالها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وناعمة للغاية، خطفت بها قلوب محبيها ومتابعيها، وهذا هو ما قد قاموا بالتعبير عنه عبر تعليقاتهم الرقيقة.

علا الفارس بإطلالة كلاسيكية

تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة وبسيطة، فقد قامت بارتداء توب من اللون الأسود، ومعه جيب متوسطة الطول من نفس لون التوب، بالإضافة لارتدائها جاكت كلاسيك ساحر وناعم من نفس اللون أيضُا، وقد تميز تصميمه بأكمامه الطويلة، الذي ذادت من أناقته، وقد نالت تلك الإطلالة الناعمة على إعجاب عدد كبير جدًا من متابعيها.

قامت مؤخرًا الإعلامية الأردنية علا الفارس بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد تألقت من خلالها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وناعمة للغاية، خطفت بها قلوب محبيها ومتابعيها، وهذا هو ما قد قاموا بالتعبير عنه عبر تعليقاتهم الرقيقة.

علا الفارس بإطلالة كلاسيكية

تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة وبسيطة، فقد قامت بارتداء توب من اللون الأسود، ومعه جيب متوسطة الطول من نفس لون التوب، بالإضافة لارتدائها جاكت كلاسيك ساحر وناعم من نفس اللون أيضُا، وقد تميز تصميمه بأكمامه الطويلة، الذي ذادت من أناقته، وقد نالت تلك الإطلالة الناعمة على إعجاب عدد كبير جدًا من متابعيها. [إطلالة كلاسيكية]

أما عن خصلات شعرها السوداء الطويلة، ففضلت أن تتركها منسدلة إلى على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد كانت مناسبة لإطلالتها للغاية، بالإضافة إلى أنها قامت باستخدام بعض لمسات المكياج البسيط لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، فقد قامت باختيار أحمر الشفاه باللون الكشميري، بالإضافة إلى استخدامها للآي لاينر والآي شادو لتبرز مدى جمال ورقة عينيها.

فضلت علا الفارس أن تكون إطلالتها بسيطة للغاية، فقد قامت باختيار قرطين ناعمين من اللؤلؤ الأبيض، بجانب قلادة ناعمة وبسيطة، وخاتم باللون الفضي، كما قامت بارتداء ساعة يد أنيقة باللون الأسود، وهذا ما ساعدها على أن تطل بإطلالة بسيطة وناعمة.