انت الان تتابع خبر اتحاد النقابات الفنية: استقالة هاني شاكر مرفوضة.. وسنحقق فيما حدث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أعلن فيه رفضه استقالة المطرب هاني شاكر من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، مع تقديمه الدعم الكامل له فيما وقع من أحداث خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في البيان الرد على الأحداث التي وقعت خلال مؤتمر تقديم مغني المهرجانات حسن شاكوش اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية ولشعبة الإيقاعيين، وما أعقبه من أحداث مؤسفة انتهت بانسحاب هاني شاكر من المؤتمر، ثم إعلان استقالته من النقابة.

حيث قال البيان: “تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث أمس، من أحداث مؤسفة، لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، التي كانت تضم روادا من المبدعين الكبار، من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهما من المبدعين في المهن الموسيقية، التي أثرت في وجدان الشعوب العربية، بل وامتد أثرها إلى العالم، وإزاء ما حدث، لن يقف الاتحاد مراقبا للمشهد المؤسف، دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات، وفقاً لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978”.

قرارات اتحاد النقابات الفنية بعد استقالة هاني شاكر

وتابع البيان: “وقرر الاتحاد الآتي: أولًا تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب”.

ثانيًا: “يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فناني مصر، استقالة الفنان الكبير هاني شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة، به كفنان كبير استطاع أن يتخذ لنفسه مكانة مرموقة، من بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة في عهده تطورا ملحوظا، ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية، بل والمجتمع بأسره”.