انت الان تتابع خبر بعد حذف “بنت الجيران”.. عمر كمال لصناع “حاجة مستخبية”: بتأسف ليكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم مؤدي المهرجانات عمر كمال، اعتذاره لصناع أغنية “حاجة مستخبية” للمطرب محمد حماقي، بعد تصريحات حسن شاكوش بأن لحن تلك الأغنية مسروق من أغنية تركية، وهو ما جعل ملحن الأغنية يتخذ إجراءاته وكانت أولها حذف أغنية “بنت الجيران” من منصة “يوتيوب”.

حيث كتب عمر كمال من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” تعليقًا قال فيه: “كل الاحترام ليك وكل صناع العمل المحترم يا مدين، وأنا تواصلت معاك كتير في بداية الأغنية وبعتلك الفيديو فعلًا”.وتابع: “ودي أغنية ضافت لينا كتير جدًا وكانت سبب كبير في انتشارنا، وأنا بتأسف ليكم وليكم كل الاحترام”.

ملحن أغنية “حاجة مستخبية” يتوعد شاكوش

ومن جانبه، توعد ملحن أغنية “حاجة مستخبية” مدين، بقيامه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد “شاكوش” بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهمه فيها بسرقة لحن الأغنية من أغنية تركية.

يُذكر أن تلك الأزمة بين شاكوش وعمر كمال وبين صناع أغنية “حاجة مستخبية” لم تكن هي الأولى، فقد سبقتها أزمة وقعت منذ عامين، بعد سرقة لحن أغنية حماقي، وهو ما ترتب عليه حظر الأغنية من على يوتيوب، وبعدها قدم شاكوش وكمال اعتذارهما لصناع الأغنية.