انت الان تتابع خبر بعد اتهام حسن شاكوش صناع أغنية “حاجة مستخبية” بسرقة اللحن.. يوتيوب يحذف أغنية “بنت الجيران” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول رد فعل رسمي بعد تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بأن لحن أغنية “حاجة مستخبية” للمطرب محمد حماقي، مسروق من أغنية تركية، حذفت منصة “يوتيوب” أغنية بنت الجيران لـ “شاكوش”.

وقد أعلن الملحن مدين وهو ملحن أغنية “حاجة مستخبية”، عن اتخاذه الإجراءات القانونية حيال “شاكوش” بعد اتهامه لصُناع الأغنية بسرقة لحنها من لحن أغنية تركية.

حيث كتب الملحن مدين من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “الخطوة الأولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه، شكرًا لشركة نجوم ريكوردز وشكرًا لشركة أي ميديا”.

ملحن أغنية “حاجة مستخبية”: مش هسيب حقي

وتابع مدين: “اللي حصل امبارح من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ده يعتبر تعدي عليا وعلى سمعتي واتهام مباشر ليا بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية وتعمد للإساءة ليا ولكل صناع الأغنية الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقي”.

وأضاف: “مع العلم أنه اعتذر لي بالفيديو اللي عملوه هو وعمر كمال وتدخل الفنان محمد حماقي للصفح عنه هو اللي خلاني ما كملش في إجراءاتي القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر.

واستطرد: “بس المرة دي بعد تعمد اتهامي بالباطل والتدليس، أنا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده ومش هسيب حقي الأدبي والضرر اللي وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية وتشويه صورتي كملحن أعماله تترجم للعالمية، مشيرا إلى أن ترجمة الأغنية تمت بأوراق رسمية”.

يُذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يسرق لحن أغنية “بنت الجيران” من أغنية “حاجة مستخبية” للمطرب محمد حماقي، مؤكدًا أن لحن أغنية “حماقي” مسروق من أغنية تركية، وأنه قد حدث تواصل بين شركته وشركة حماقي لتقاسم أرباح الأغنية.