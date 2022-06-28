انت الان تتابع خبر قسمتهم مع هذا الفنان – حسن شاكوش: بنت الجيران جابت 100 ألف دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن مهرجان بنت الجيران خاص به ولا يخص المطرب محمد حماقي.

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” الحكاية ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”، :”بنت الجيران بتاعتي مش بتاعت حماقي”.

وتابع حسن شاكوش:” محمد حماقي عمل أغنية اسمها حاجة مستخبية وقالوا إننا واخدين لحن بنت الجيران منها”.

واكمل حسن شاكوش:” دخلنا في مفاوضات مع شركة حماقي وتوصلنا إلى تقسيم إيرادات أغنية بنت الجيران بيننا “.

ولفت حسن شاكوش:” اللي عرفته إن لحن اغنية حاجة مستخبية مسروق من لحن تركي”، مضيفا:” بنت الجيران جابت إيرادات 100 ألف دولار”.