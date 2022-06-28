انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق تستعرض مفاتنها أمام المرآة بالبكيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وحصلت الفنانة على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :الحب كله والله – ربنا يسعدك يا حبيبتي يارب- اظن انوانتي معجبة بحيات الكارداشين ماتوعجبي بماجي زوجة صلاح ماشاءالله عليها ثانيًا الكارداشينز امهم ساتره مع انها لاتفقه شيء في الستر لاكن تحترم سنها