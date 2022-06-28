نقابة المهن التمثيلية تتعاقد مع شركة لتنظيم جنازات الفنانين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:28 مساءً - تعاقدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الجنازات ، ومن المقرر ان تبدأ عملها الفترة المقبلة .

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن عقد مؤتمر صحفي يوم 5 يوليو المقبل، يحضره أشرف زكي وممثل شركة تنظيم الجنازات، للحديث عن تفاصيل الشراكة بين الطرفين.

كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، قد ناشد الفنان هاني شاكر للتراجع عن استقالته من نقابة المهن الموسيقية.

وقال زكي خلال حواره مع لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "اون": "العمل العام صعب، إنت جيت بانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، ومش مشادة بين بعض الأفراد هتخليك تسيب النقابة".

وتابع زكي موجها الحديث لـ هاني شاكر: " انت قيمة كبيرة وبتكمل مسيرة عبد الوهاب وام كلثوم، ليرد شاكر خلال مداخلة هاتفية:" ماوعدكش بقرار آخر غير الاستقالة".

وأكمل زكي:" خد إجازة يا استاذ هاني وإن شاء الله لما ترجع لينا كلام تاني بعد العيد".