سينمات فوكس تفتح حجز تذاكر فيلم ”بحبك ” قبل طرحة فى دور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:30 مساءً - فتحت مجموعة سينمات فوكس فى مختلف الدول العربية حجز تذاكر فيلم بحبك والذى يقوم ببطولته الفنان تامر حسني قبل طرحه فى دور العرض السينمائية.

فيلم بحبك من المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 يوليو المقبل ، حيث تدور الاحداث فى اطار كوميدي .

ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.

فيلم بحبك بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.