انت الان تتابع خبر بعد استقالته.. نادية مصطفى تعتذر لـ هاني شاكر: “حقك على راسي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على توجيه رسالة للمطرب هاني شاكر، عقب إعلانه تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

حيث نشرت “نادية” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخي الغالي وأمير الغناء العربي حقك على راسي”.

يُذكر أن المطرب هاني شاكر، كان قد أعلن في مداخلة هاتفية عن تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، مؤكدًا أن تلك الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها.

وأكد “شاكر” خلال المداخلة أن ما حدث في المؤتمر لا يليق بالفنانين، وكان مخطط أن تنتهي تلك المشكلة بكل حب وهو ما كان يتمناه، وبعد اعتذار “شاكوش” أمام الجميع تبدل المشهد وانتهى على ما كان عليه.

وجاءت تلك الاستقالة في أعقاب المشادات الكلامية والشجار بالأيدي الذي وقع خلال مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لنقابة الموسيقيين ولشعبة الإيقاعيين، والذي انتهى بانسحاب هاني شاكر من المؤتمر.