انت الان تتابع خبر خطوبة ديميت أوزدمير.. حفل وردي وملابس بيضاء.. حاجة عظمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العديد من الصحف التركية خلال الساعات القليلة الماضية بنشر صور مميزة لحفل خطوبة الفنانة التركية ديميت أوزدمير، على المغني أوزهان كوتش، من بعد حب وارتباط دام لعامين، وقد تميزت حفلة الخطوبة بديكور رائع، جعلتها توصف بأنها من أجمل الحفلات بإسطنبول.

حفل خطوبة ديميت أوزدمير

استطاع حفل خطوبة الممثلة التركية ديميت أوزدمير أن يشعل جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وأنه قد تم وصف الحفل بأنه من أجمل الحفلات التي اقيمت في إسطنبول.

إطلالة ملكية

من الجدير بالذكر أن المغني التركي أوزهان كوتش قد تقدم لخطوبة الممثلة ديميت أوزدمير، بعد علاقة حب دامت إلى ما يقرب من عامين، وقد شهد فبراير الماضي اتفاق الحبيبين على الزواج، ومن بعدها اتخذ أوزهان الخطوة الجادة، وهي التقدم لخطبتها، وبالفعل تم حفل الخطوبة خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أصبح حديث رواد ونشطاء العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

ملابس بيضاء

فقد قامت ديميت أوزدمير بارتداء عدة فساتين باللونين الوردي والأبيض، كما أنها قد تألقت بإطلالة فائقة الجمال، خاصة وأنها اختارت بعض لمسات المكياج البسيطة، الذي جعلها تبدو جميلة كالملائكة، وقد تقرر أن يتم الزفاف نهاية الصيف الجاري.

خطوبة ديميت أوزدمير

اقتصر حفل خطوبة ديميت أوزدمير على العائلة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، وعلى الرغم من ذلك كان حفل رائع، بدت به ديميت أوزدمير كالأميرات، فقد تميز الحفل بالورود البيضاء والوردي، وهذا هو ما قد أضاف له طابع فائق الجمال.